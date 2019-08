Les ETFs liés aux valeurs Taïwanaises ont vu leurs cours chuter ce Jeudi 1er Août de -1,85% en moyenne. Les investisseurs se sont aussi retirés du segment puisque plus de $63M de parts ont été supprimés via le marché primaire. Cette dure journée pour les valeurs Taïwanaises s’explique par la dernière décision de Donald Trump, qui a surpris les marchés en annonçant la mise en place de droits de douanes à hauteur de 10% sur $300 milliards de biens en provenance de Chine vers les Etats-Unis à partir du 1er Septembre. Apple souffrira de ces droits de douanes notamment, la majorité de sa chaîne de distribution provenant de Chine ou de Taïwan. Depuis le début de l’année, les valeurs Taïwanaises restent en hausse de +11,76% mais la décollecte sur le marché primaire se porte à $778M ce qui montre un désintérêt des investisseurs pour ce segment. 24 ETFs répliquent 13 indices liés aux valeurs Taïwanaises, et ils regroupent un total de $3,43 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com