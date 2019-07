TrackInsight: Les valeurs Value en baisse

Ce mercredi 17 Juillet, les ETFs répliquant des indices dit « Value » ont enregistré une légère perte de -0,91% en moyenne. Les actions « Value » sont caractérisées par des dividendes élevés, une croissance du revenu plus faible que les autres entreprises et un ratio valeur comptable/valeur de marché élevé. Les indices du type « Value » sont considérés comme étant des stratégies smart bêta. En 2019, le segment « Value » est en hausse de +16,10% en moyenne. 134 ETFs répliquent 103 indices de ce segment, et ils regroupent un total de $213,07 milliards d’actifs sous gestion.

