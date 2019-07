TrackInsight: Les valeurs à faible volatilité enregistrent une collecte importante

Les ETFs liés aux valeurs à faible volatilité ont enregistré ce mercredi 3 Juillet une importante collecte de $331M sur le marché primaire. Cette collecte est dans la lignée de ce que les investisseurs font sur ce segment depuis le début de l’année, puisque près de $6,5 milliards de nouvelles parts ont été créées en 2019 sur le segment. Cet intérêt des investisseurs s’explique pour deux raisons : d’abord, le segment se porte très bien sur l’année 2019, puisque la performance moyenne cumulée se porte à +21,87%, et même à +43,91% si l’on regarde sur 3 ans. L’autre explication est l’actuelle inquiétude des investisseurs autour de la santé économique mondiale, qui pourrait mener à une crise économique prochainement. Dans les faits, les valeurs à faible volatilité permettent d’avoir une allocation solide même en temps de crise, et donc de limiter les pertes. Cette « assurance » est ce que les investisseurs semblent rechercher en ce moment. 8 ETFs répliquent 8 indices liés aux valeurs à faible volatilité, et ils regroupent un total de $30,8 milliards d’actifs sous gestion.

