TrackInsight: Les valeurs à faible volatilité sont en hausse

Les ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs à faible volatilité ont vu leur valeur s’apprécier de +1,12% en moyenne ce vendredi 16 Août. Ce type de fonds vise à investir dans des valeurs connues pour leur faible réactivité aux mouvements du marché, et cela s’est avéré efficace ces dernières semaines. En effet, le marché a chuté d’environ 5% depuis fin Juillet, mais les valeurs à faible volatilité ont seulement perdu entre 1% et 1,5%. Les investisseurs peuvent donc trouver un intérêt à investir dans ce segment lorsque la volatilité est élevée, afin de protéger leurs actifs. En 2019, les 20 ETFs du segment ont généré une performance moyenne de +10,08% en répliquant 15 indices, et ils regroupent un total de $1,19 milliard d’actifs sous gestion.

