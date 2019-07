TrackInsight: Les valeurs à hauts dividendes enregistrent une collecte importante

Durant ce mardi 23 Juillet, les ETFs liés aux valeurs à hauts dividendes ont enregistré une collecte significative de $+224M sur le marché primaire. Ces valeurs semblent attirer les investisseurs puisqu’en 2019, $2,88 milliards de nouvelles parts d’ETFs ont été créées sur ce segment. Le plus souvent, les valeurs payant un dividende élevé comparé au prix de l’action sont considérés comme des valeurs « Value », et elles sont privilégiées par les investisseurs lorsqu’ils souhaitent s’orienter vers des actifs peu spéculatifs. Depuis le début de l’année, les valeurs à hauts dividendes se portent bien, puisqu’elles se sont appréciées de +14,08% en moyenne, même si elles semblent ne plus progresser depuis la mi-Avril. Les 69 ETFs inclus dans ce segment répliquent 49 indices et regroupent un total de $34,76 milliards d’actifs sous gestion.

