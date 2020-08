TrackInsight: Les valeurs biotechnologiques en hausse

Les ETFs exposés aux indices dédiés aux valeurs biotechnologiques ont gagné 2,77% en moyenne hier d’après le segment qui leur est consacré sur TrackInsight. L’indice « Dynamic Biotech & Genome Intellidex » est celui qui a le plus progressé hier avec 2,89%, suivi par les différentes versions des indices « Nasdaq Biotechnology ». Les investisseurs montrent un intérêt particulier pour ce secteur alors que la course pour la découverte d’un vaccin contre le coronavirus fait rage entre les différents laboratoires pharmaceutiques. En 2020, les ETFs sur les biotechnologies ont progressé de 13,45% et ont enregistré $ 1,7 milliards de collecte nette. Ce segment de 12 ETFs représente désormais $ 13,2 milliards d’actifs sous gestion.

