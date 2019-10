TrackInsight: Les valeurs britanniques continuent leur progression

La bonne performance soulignée jeudi dernier (10 octobre) par un smart insight dédié sur TrackInsight a été confirmé vendredi avec une nouvelle performance moyenne sur la journée largement positive pour les 24 ETFs exposés aux indices regroupant les grandes et moyennes capitalisations britanniques. Ils ont progressé en moyenne de 3,09%. Les récentes discussions entre le premier ministre du Royaume-Uni et son homologue Irlandais ont détendu la situation alors que la date butoir de mise en place du Brexit se rapproche. La performance cumulée sur un mois et de retour en territoire positif, à 2,17% et les flux cumulés sur le marché primaire ont presque atteint le milliard sur la période. Ce segment représente $ 5,5 milliards d’actifs sous gestion.

