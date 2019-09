TrackInsight: Les valeurs britanniques enregistrent une collecte notable

Les ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs britanniques de grande capitalisation a enregistré une collecte de $+59M sur le marché primaire, ainsi qu’une performance journalière moyenne de +1,99% ce vendredi 13 Septembre. Comme la perspective d’un Brexit sans accord s’éloigne, les investisseurs semblent avoir plus confiance dans les valeurs britanniques, et cela se voit sur la collecte enregistrée en 2019, qui se porte à $1,5 milliard de nouvelles parts créées pour le segment. La performance moyenne est elle aussi encourageante, à +13,89% en 2019. 29 ETFs répliquent 6 indices liés aux valeurs britanniques de grande capitalisation, et ils regroupent $14,22 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com