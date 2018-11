TrackInsight: Les valeurs chinoises en recul

Le segment des valeurs chinoises a connu une mauvaise journée ce vendredi, avec un recul de la performance de 3.39% et une décollecte de 12.2 millions de dollars.

Le segment a souffert des discussions et tensions entre les Etats-Unis et la Chine ces au cours des derniers mois, comme le montre la performance à 1un an, en recul de 29.39%. Aussi, le segment affiche des décollectes notables depuis un mois avec -161.2M millions de dollars.

Le segment est composé de 12 ETFs qui répliquent les performances de 9 indices, pour un total de 2.9 milliards d’actifs sous gestion.