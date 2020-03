Identifié comme le foyer d’origine de la pandémie du coronavirus devenue mondiale, la vie revient petit à petit à la normale en Chine après plusieurs semaines de confinement. Les investisseurs sont également de retour sur le marché comme le montrent les récentes collectes enregistrées au sein du segment consacré aux actions chinoises sur TrackInsight. En effet, cela fait plusieurs jours que les 14 ETFs de ce segment profitent de flux entrants via le marché primaire, le dernier datant d’hier avec $ 102 millions injectés. Les récentes collectes ont même effacé les retraits effectués au plus fort de la crise plus tôt en mars. Depuis le début de l’année, la performance cumulée et le total des collectes sont dans le vert pour ce segment, respectivement à +2,56% et $ 114 millions.

