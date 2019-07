Les ETFs répliquant les valeurs d’Asie et du Pacifique ont enregistré une performance positive de +1,66% en moyenne ce mardi 2 Juillet. Après la rencontre entre Donald Trump et Xi Jinping au Japon durant le G20 ce samedi, les valeurs asiatiques et du Pacifique semblent réagir positivement. En effet, les deux présidents ont calmé les tensions entre leurs pays respectifs, et ont réengagé les discussions afin d’endiguer la guerre commerciale que les Etats-Unis et la Chine se livrent depuis plus d’un an. Trump a décidé d’abandonner des potentiels droits de douanes portant sur $300 milliards de marchandises chinoises arrivant aux Etats-Unis. Malgré l’apaisement de ces derniers jours, il est à noter que les problèmes principaux ne sont pas réglés et que la guerre commerciale continue. Sur un mois, le segment des valeurs asiatiques et du Pacifique sont en hausse de +9,02%, et de +15,11% depuis le début de l’année. 20 ETFs répliquent 7 indices liés aux valeurs d’Asie et du Pacifique, et ils regroupent un total de $19,30 milliards d’actifs sous gestion.

