TrackInsight: Les valeurs de la Zone Euro enregistrent une collecte importante

Les ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs de la Zone Euro ont enregistré une collecte importante sur le marché primaire ce lundi 9 Septembre, avec $+77M de nouvelles parts créées, ainsi qu’une performance moyenne positive de +1,42%. Cette collecte est la plus forte en 2019 pour ce segment qui a subi un fort désengagement des investisseurs sur l’année en cours, avec plus de $600M de parts retirées sur le marché primaire. La performance des valeurs de la Zone Euro est en cause, puisqu’elle pointe à un décevant +6,16% en 2019. La possibilité d’une récession en Allemagne ainsi que l’instabilité politique en Italie sont la principale cause de cette contre-performance. 10 ETFs répliquent 6 indices liés à ce segment, et ils regroupent un total de $3,27 milliards d’actifs sous gestion.

