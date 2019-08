Les ETFs cherchant à répliquer l’évolution des indices actions liés au secteur de l’énergie ont fortement chuté hier, avec une performance journalière de -2,58% enregistrée par le segment TrackInsight correspondant. Cette mauvaise session de marché porte la performance cumulée sur le mois à -3,66%. Le segment a subi les répercussions de la chute la plus importante du pétrole sur une journée depuis 4 ans. De surcroît, le président Trump a une nouvelle fois attisé les tensions avec la Chine via un tweet annonçant de nouveaux droits de douanes, faisant ainsi remonter à la surface l’inquiétude d’un ralentissement global de l’économie et son impact éventuel sur le secteur de l’énergie. Avant le tweet du président, le pétrole était déjà sur le repli en raison de la stagnation de l’activité industrielle aux États-Unis, pas aidé non plus par l’intervention du président de la FED, Jérôme Powell, balayant tout signe de plan de soutien à la croissance via plusieurs baisses de taux. Depuis le début de l’année, les ETFs inclus dans le segment ont progressé en moyenne de +11,19%. Néanmoins, sur la même période, les investisseurs ont constamment réduit leurs expositions au segment avec $ – 4Mds de flux cumulés. 52 fonds répliquant les performances de 39 indices sont inclus dans le segment, pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $ 31,52Mds.

View data on TrackInsight.com