TrackInsight: Les valeurs du secteur de la santé enregistrent une hausse importante

Les ETFs exposés au secteur de la santé ont terminé la semaine en beauté avec une performance moyenne sur la journée de 2,37% pour les 16 ETFs inclus dans le segment dédié aux valeurs du secteur de la santé sur TrackInsight. Cette hausse fait suite aux discussions de Trump et son administration sur une nouvelle loi imposant aux hôpitaux la transparence sur remises dont ils bénéficient des compagnies d’assurance. La santé reste une question essentielle dans la course aux élection présidentielles qui auront lieu en 2020. Le segment sur TrackInsight a progressé de 8,9% sur les 30 derniers jours et affiche une performance cumulée de 16,23% en 2019. Il représente $ 4,5 milliards d’actifs sous gestion.

