TrackInsight: Les valeurs du secteur des télécoms en forte hausse

Les ETFs répliquant les indices du secteur de la télécommunication ont bondi de 2,50% au cours de la séance d’hier (mercredi 26 août). Les sociétés américaines ont été les principales gagnantes (en hausse de plus de 3%), dopées par la tendance haussière actuelle qui anime les secteurs liés aux technologies. Depuis le dernier repli fin juin, le segment des télécoms a enchainé les bonnes performances et a généré plus de 15% pour ses investisseurs. Ces derniers ont ajouté $ 2,8 milliards à ce segment cette année, pour un total des actifs sous gestion s’élevant à $ 16,1 mds.

