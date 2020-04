TrackInsight: Les valeurs financières poursuivent leur progression

Pour un quatrième jour de suite, le segment dédié au secteur financier profite d’une performance positive, avec 4,85% de rendement journalier. Cela vient partiellement combler les pertes accumulées depuis le début de la crise du coronavirus. Au plus bas, ce segment affichait une perte cumulée depuis le début de l’année de plus de 40% (au 23 mars 2020). Grâce aux récentes performances, ce chiffre est remonté pour atteindre désormais -23,77%. Ces derniers jours, les valeurs financières ont été boostées par un ralentissement relatif du développement du virus COVID-19 à New York et du support économique de la FED qui a indiqué hier espérer un rebond « robuste » de l’économie et une réouverture dès le mois de mai. Ce segment regroupe 24 ETF et représente un total de 19,9 milliards d’actifs sous gestion.

