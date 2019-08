TrackInsight: Les valeurs financières sont à la peine

Les 23 ETFs inclus dans le segment TrackInsight des valeurs financières de grandes et moyennes capitalisations ont été à la peine ce mardi 20 Août, perdant en moyenne -1,55% sur la journée. Tandis que l’environnement économique mondial se détériore, les valeurs financières sont en première ligne quand le marché se porte mal, subissant ainsi de lourdes pertes. Hier par exemple, les plus grands indices américains ont perdu en moyenne 0,70%, alors que les valeurs financières se sont dépréciées de plus du double. Ce segment est désormais à 10% de ses plus hauts annuels, et affiche une performance moyenne de +11,72% en 2019. Les investisseurs semblent aussi se désengager des valeurs financières, en attestent les $5,58 milliards de parts d’ETFs rachetées sur le marché primaire depuis le début de l’année. 23 ETFs répliquent 14 indices liés aux valeurs financières de grandes et moyennes capitalisations, et ils regroupent un total de $23,96 milliards d’actifs sous gestion.

