TrackInsight: Les valeurs hongkongaises terminent en hausse

Les ETFs qui répliquent l’évolution des indices actions de Hong Kong et regroupés dans le segment dédié sur TrackInsight ont progressé en moyenne de 1,77% ce mardi. Dans le sillage des autres marchés asiatiques, les valeurs hongkongaises ont bénéficié du support du président des États-Unis Donald Trump au sujet des accords commerciaux entre les États-Unis et la Chine. Les tensions entre ces deux superpuissances économiques vont continuer d’animer les marchés cette année avec l’élection présidentielle américaine en ligne de mire. Depuis le début de la semaine dernière (15 juin), ce segment profite d’une tendance haussière au cours de laquelle il a gagné près de 4,5%. Depuis le début de l’année, sa performance cumulée reste largement négative (-9,36%) alors que les flux sont stables et varient entre $ 600 millions et $ 1 milliard depuis avril. Ce segment compte 28 ETFs pour un total de $ 20,4 milliards d’actifs sous gestion.

