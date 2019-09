TrackInsight: Les valeurs indiennes au plus mal

Ce Jeudi 19 Septembre a été marqué par la forte baisse des ETFs du segment TrackInsight répliquant les valeurs indiennes de grande capitalisation, à hauteur de -1,56% en moyenne. L’Inde est actuellement en mauvaise posture sur le plan économique, notamment à cause d’un taux de croissance qui ralentit, et cela pèse fortement sur la performance des valeurs du pays, qui est à -5,58% depuis le début de l’année. Néanmoins, les investisseurs semblent toujours accorder leur confiance à ce segment, puisqu’ils y ont créés près de $2,2 milliards de nouvelles parts sur le marché primaire en 2019. 43 ETFs répliquant 16 indices composent ce segment, et ils regroupent $9,44 milliards d’actifs sous gestion.

