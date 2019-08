TrackInsight: Les valeurs indiennes subissent de lourde pertes

Les ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs indiennes de grande capitalisation ont subi de lourdes pertes ce mardi 13 Août, à hauteur de -2,61% en moyenne. L’Inde est actuellement dans une phase de ralentissement économique, avec pour indicateur phare une croissance de plus en plus basse, et cela peut expliquer les difficultés du segment, qui n’a apporté aucune performance aux investisseurs en 2019 (-0,74%). Bien que le tableau économique est assez sombre, les investisseurs semblent avoir une confiance importante dans les valeurs indiennes, puisqu’ils ont créés $618M de nouvelles parts sur le marché primaire depuis le début de l’année. 41 ETFs répliquant 14 indices appartiennent au segment des valeurs indiennes de grande capitalisation, et ils regroupent un total de $4,01 milliards d’actifs sous gestion.

