TrackInsight: Les valeurs indiennes subissent de lourdes pertes

Les 15 ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs indiennes de grande et moyenne capitalisation ont subi de lourdes pertes à hauteur de -3,79% en moyenne ce mardi 3 Septembre. Le marché indien a réagi vivement aux récentes données sur l’économie, ces dernières montrant que la croissance est au plus bas depuis 6 ans, que la consommation est en baisse et que le secteur manufacturier s’étend de moins en moins. Le segment est désormais en territoire négatif pour l’année en cours à -4,49%, montrant l’inquiétude autour des valeurs indiennes. 15 ETFs répliquent 5 indices liés à ce segment, et ils regroupent un total de $6,14 milliards d’actifs sous gestion.

