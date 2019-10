Les ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs de grande capitalisation liées à l’énergie ont enregistré une collecte de $313M ce jeudi 3 Octobre, ainsi qu’une performance journalière moyenne de +1,54%. Même si les prix du pétrole ont baissé après que Saudi Aramco a annoncé que leur production de pétrole était revenue à la normale consécutivement aux attaques de mi-Septembre, les investisseurs pensent peut-être que le pétrole repartira à la hausse dans le futur, notamment à cause des relations tendues au Moyen-Orient. Un prix du pétrole haut est évidemment favorable aux entreprise liées à l’énergie, puisque leurs coûts restent les mêmes, mais leurs revenus augmente sensiblement si le pétrole repart à la hausse. Même si une importante collecte a été vue jeudi, les investisseurs sont massivement sorti des valeurs liées à l’énergie en 2019, à hauteur de $4,26 milliards. La performance du segment est en cause, puisqu’elle pointe à seulement +3% depuis le début de l’année. 13 ETFs répliquent 11 indices liés au segment des valeurs de grande capitalisation liées à l’énergie, et ils regroupent $10,47 milliards d’actifs sous gestion.

