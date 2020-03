Faute d’accord entre l’OPEP et la Russie sur la réduction de la production de pétrole afin d’amortir le choc de demande lié à la crise du coronavirus, les prix du baril ont subi une correction historique depuis vendredi dernier. A l’ouverture des marchés hier (lundi 9 mars), le pétrole abandonnait plus de 30%, entraînant dans son sillage l’ensemble du secteur de l’énergie comme l’illustre la perte calculée pour le segment dédié aux grandes capitalisations évoluant dans ce secteur sur TrackInsight qui s’élève à -19,6% sur la journée. Depuis le début de l’année, la perte cumulée de ce segment s’élève à plus de 40% désormais. De façon intéressante, les investisseurs ont profité de cette chute pour injecter de nouveaux actifs dans ce segment ($ +295M), en prévision d’un rebond à court terme. Ce segment regroupe 13 ETFs pour un total de $ 6,8 milliards d’actifs sous gestion.

