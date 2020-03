TrackInsight: Les valeurs liées aux matériaux de base continuent leur chute, mais attirent les investisseurs

Les ETFs cherchant à répliquer la performance d’indices de valeurs du secteur des matériaux de base ont profité d’une collecte notable lors de la session de marché d’hier avec +$131,36M de nouvelles parts créées sur le marché primaire et ce, malgré une performance journalière négative à -3,60%. La tendance baissière observée depuis mi-février continue et la session d’hier amène la performance du segment 2020 plus profondément dans le rouge à -11,19%. Sur la même période, les flux cumulés s’élèvent à +$166,17M. 10 fonds répliquant les performances de 7 indices sont inclus dans le segment pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $4,01Mds.

