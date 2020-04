Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs nord-américaines ont profité d’une session de marché encourageante hier enregistrant des flux positifs avec +$128,22M de nouvelles parts via le marché primaire. Au même moment, les ETFs progressaient de 3,59%. Malgré ce rebond, il reste un long chemin vers une reprise totale et vers les plus hauts niveaux de 2020. Pour la première fois depuis mi-mars les investisseurs ont augmenté leur exposition au segment de manière importante et ce après avoir retiré près de $1,01Mds de celui-ci sur les 30 derniers jours. La performance cumulée sur la même période est de -16,27%. 17 fonds répliquant 13 indices sont inclus dans le segment pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $3,7Mds.

