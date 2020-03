TrackInsight: Les valeurs socialement responsables profitent du rebond des marchés

A l’instar des marchés financiers globaux, les valeurs socialement responsables traversent actuellement une période dévastatrice, débutée fin février et durant laquelle le segment correspondant sur TrackInsight a perdu plus de 30%. Il est intéressant de noter que les 19 ETFs de ce segment font preuve d’une bonne résilience concernant les flux enregistrés sur le marché primaire. Ils sont même positifs depuis le début de l’année, avec une légère collecte de $ 144 millions. Malgré des performances alarmantes, il semblerait que les investisseurs socialement responsables résistent à la pression à la vente, en ligne avec un horizon d’investissement de plus long-terme. Le segment a d’ailleurs rebondi hier (mardi 25 mars) de 7,83%, porté par l’annonce du plan de sauvetage de la FED en réponse aux dégâts économiques causés par le coronavirus.

View data on TrackInsight.com