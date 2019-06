TrackInsight: Les valeurs suisses enregistrent une collecte importante

Malgré une perte moyenne de -0,83%, les ETFs répliquant les valeurs suisses ont enregistré une importante collecte ce mercredi 26 Juin. En effet, avec $154M de nouvelles parts créées sur le marché primaire, il s’agit de la 3ème plus grande collecte sur une journée enregistrée en 2019 pour ce segment. Cet intérêt soudain des investisseurs pour les valeurs suisses peut s’expliquer par l’escalade des tensions entre la Suisse et l’Union Européenne. En effet, les deux parties ont un accord qui permet aux valeurs suisses d’être échangées sur différentes places boursières en Europe, mais cet accord prendra fin le 30 Juin prochain, sauf si un nouvel accord est trouvé d’ici-là, ce qui ne semble pas être le cas pour le moment. Le London Stock Exchange ainsi que d’autres places financières européennes ont annoncé qu’à compter du 1er Juillet, ils cesseront les échanges d’actions pour plus de 200 entreprises suisses. Résultat, les traders basés dans l’Union Européenne ne pourront plus échanger les valeurs suisses via les marchés européens, donc ils se portent vers les ETFs, qui sont une façon alternative pour eux de s’investir sur le marché suisse. Depuis le début de l’année, les valeurs suisses sont en forte hausse, puisque leur performance cumulée atteint +21,44%. 21 ETFs répliquent 14 indices sur ce segment, et regroupent $4,08 milliards d’actifs sous gestion.

View data on TrackInsight.com