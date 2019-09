TrackInsight: Les valeurs technologiques américaines subissent une décollecte notable

Ce Jeudi 5 Septembre a vu les ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs technologiques américaines subir une décollecte importante sur le marché primaire à hauteur de $-190M, malgré une performance journalière moyenne de +2,22%. Il s’agit de la plus grande décollecte depuis mi-Juillet, ce qui pourrait montrer encore une fois l’inquiétude des investisseurs concernant ces valeurs technologiques mais aussi concernant le marché des actions en général. En effet, la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine s’intensifie jour après jour, et les dernières données économiques globales sont au plus bas depuis près de 10 ans. Malgré tout, le segment des valeurs « IT » américaines enregistre une performance exceptionnelle en 2019, avec +32,21%. 8 ETFs répliquent 8 indices liés aux valeurs IT américaines, et ils regroupent un total de $26,5 milliards d’actifs sous gestion.

