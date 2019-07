TrackInsight: Lourdes pertes pour les valeurs industrielles américaines

Les ETFs répliquant le segment des valeurs industrielles américaines ont enregistré des pertes importantes ce mercredi 17 Juillet, portant la performance journalière moyenne à -2,02%. Suite à l’annonce de la Réserve Fédérale Américaine sur la croissance américaine perçue comme « modeste », les actions américaines ont chuté, les valeurs industrielles en tête de peloton. Il s’agit là d’un coup d’arrêt pour ce segment qui pointait à +24,48% depuis le début de l’année mais se retrouve désormais à +21,97%, ce qui reste bien au-dessus de la plupart des autres segments sur la même période. Globalement, l’industrie américaine se montre de plus en plus prudente quant à ses attentes de résultats, la faute à une économie qui ralentit de plus en plus. 9 ETFs répliquent 8 indices liés aux valeurs industrielles américaines, et ils regroupent $4,84 milliards d’actifs sous gestion.

