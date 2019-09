Les ETF liés à des indices du secteur de l’énergie ont été au centre des préoccupations des investisseurs ce lundi 16 septembre avec une décollecte massive sur le marché primaire ($ -444 millions) malgré une performance moyenne supérieure à +3% sur la journée pour les 13 ETFs du segment. Les attaques des infrastructures pétrolières saoudiennes par les drones rebelles du Yémen ce week-end ont provoqué la plus forte hausse journalière du prix du pétrole en 2019, atteignant la barre des +20% en séance. Les valeurs liées au secteur de l’énergie, qui est un des secteurs les moins performant depuis le début de l’année, ont directement été impactées par cette nouvelle, entraînés à la hausse par les sociétés exploratrices et impliquées dans les activités de forage offshore. La performance du segment depuis le début de l’année a bondit à 12,59% alors que la collecte reste largement négative. Les actifs sous gestion ont ainsi diminué de $ 4,5 milliards en 2019 en raison des retraits via le marché primaire, portant ainsi la taille totale du segment à $ 11,3 milliards.

