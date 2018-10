TrackInsight: Marchés européens secoués par les craintes sur le budget italien, les financières sous pression, les techs sous de bons auspices malgré Facebook

Pour la dernière semaine de septembre, les investisseurs sont passés en mode défensif alors que la Réserve Fédérale réaffirmait sa confiance dans la solidité de l’économie américaine. Comme prévu, elle remontait ses taux pour la troisième fois consécutive cette année.

La plupart des marchés actions (à l’exception du Japon) et l’euro étaient orientés à la baisse suite à l’annonce, jeudi, par le gouvernement italien, d’un objectif de déficit budgétaire fixé à 2.4% pour les trois prochaines années (contre 2.8% en France par comparaison). Un vrai défi à l’égard de la Commission Européenne.

Le secteur financier accusait fortement le coup. Les inquiétudes sur le front politique et fiscal en Europe se traduisaient par un surcroît d’achat de bons du Trésor américain, poussant ainsi les rendements un peu plus bas et accentuant la pression sur les valeurs financières. A l’inverse, le secteur de l’énergie poursuivait son rally, les prix du pétrole atteignant leur plus haut niveau depuis 4 ans (gagnant même presque 10% en seulement trois semaines) bien que Trump ait blâmé l’OPEP en l’accusant de « plumer le reste du monde ». De même, le secteur technologique rebondissait avec Apple, après une recommandation de surpondération du titre par JP Morgan, et Amazon, après qu’une société de courtage ait revu le prix cible de l’action de $2,020 à $2.525. Ce trend haussier n’a pas été remis en cause par la révélation d’une nouvelle faille de sécurité touchant 50 millions de comptes utilisateurs Facebook.

