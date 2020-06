TrackInsight: Marchés toujours bien orientés malgré la violente charge de Donald Trump contre Pékin

Semaine du 25 au 31 Mai 2020

Nous aurions pu reprendre mot pour mot le titre de la semaine dernière, les marchés continuant à progresser en dépit de l’aggravation des tensions entre les Etats-Unis et la Chine du fait de la violation des libertés à Hong Kong d’une part, et de l’origine de la pandémie de coronavirus d’autre part.

Malgré ce contexte de guerre froide, le Dow Jones Industrial Average progressait de 3.75%, perdant cependant une partie de ses gains en fin de semaine alors que le Président Trump annonçait sa conférence de presse sur la Chine. Le S&P 500 gagnait 3.01% de son côté, à 3,044.31, cassant ainsi le retracement de Fibonacci (61.8%), tandis que le Nasdaq Composite affichait une hausse plus modeste de 1.77%.

Les marchés européens faisaient encore mieux (MSCI EMU bondissant de 4.70%) dans le sillage des dernières propositions de la Commission de Bruxelles visant notamment à constituer un fonds de soutien de 750 milliards d’euros venant s’ajouter aux mesures de relance nationales et aux trois filets de sécurité déjà mis en place, pour un montant total de 540 milliards d’euros. Par ailleurs, le “retour à la normale” semble un peu plus rapide en Europe qu’aux Etats-Unis. Tout ceci explique vraisemblablement pourquoi la paire EUR-USD est passée légèrement au dessus de 1.11 (+2.18% WTD).

En Asie, le Japon se distinguait (Nikkei 225 : 7.31%), tandis que Hong Kong pointait en queue de peloton (Hang Seng : +0.14%), tirée vers le bas par les mesures de représailles américaines consécutives à la loi dite « de sécurité nationale » imposée par Pékin.

Tous les secteurs S&P s’affichaient dans le vert pour la seconde fois en mai. Les financières menaient la charge (+6.58%), les investisseurs se portant massivement sur les valeurs bancaires telles que JPMorgan Chase (+8.64%), après que son CEO, Jamie Dimon, ait affirmé que la valeur boursière actuelle de la plus grande banque américaine était très attractive. Par ailleurs, le rebond marqué sur les secteurs les plus défensifs (immobilier et services d’utilité publique en hausse de 5.83% et 5.73% respectivement) les ramenait aux niveaux observés durant le rally de la mi-avril. Pour une fois, les valeurs technologiques (+1.42%) et les services telecoms (+0.58%) sous-performaient le marché. Il en allait de même de l’énergie (+0.92%), bien que les prix du pétrole restaient orientés à la hausse (brut WTI en hausse de 6.74%) avec la chute de la production orchestrée par l’OPEP.

Les marchés de crédit poursuivaient aussi leur tendance haussière (IG EUR : +0.76%, IG USD : +1.34%, HY EUR : +2.52%, HY USD : +1.65%). La dette émergente suivait le rythme (+1.75% en devises locales).

En revanche, les emprunts d’Etat faisaient plutôt du surplace (rendement du 10 ans américain passant de 0.66% à 0.65%), tout comme l’or (+0.08% WTD, à $1,736.90 l’once).

