TrackInsight: Mauvaise performance pour le secteur de la consommation discrétionnaire

Le segment des ETFs exposés au secteur de la consommation discrétionnaire a collecté 55 millions de dollars malgré une perte de -3.01% vendredi dernier. En plus des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis, la récente augmentation des taux directeurs de la FED et la publication du dernier rapport de l’emploi américain alimentent les inquiétudes des investisseurs à propos de la croissance de l’économie américaine. Les marchés financiers ont, une fois de plus, souffert d’une semaine de performance décevante. Le segment du secteur de la consommation discrétionnaire a enregistré une performance de -4.79% et une décollecte de $83 millions de dollars au cours les derniers 30 jours. Ce dernier regroupe 12 ETFs, répliquant 11 indices et représente un total de 16.9 milliards de dollars d’actifs sous gestion.

