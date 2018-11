TrackInsight: Mauvaise performance pour le secteur des Matériaux aux US

Les ETFs exposés au secteur des matériaux aux US ont enregistré une performance négative de -1.42% ce mardi poussée principalement par les inquiétudes envers une escalade des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Le segment présente toujours une performance positive sur un mois avec 3.49% et une collecte positive de $518.9 millions. Cependant, les ETFs sur ce segment n’ont toujours pas réussi à récupérer la perte enregistré depuis le début d’année qui s’élève à 651.3 millions dollars en décollecte et à une performance négative de -11.72%. Le segment du secteur des Matériaux aux US compte 14 fonds répliquant 46 indices avec plus de 7 milliards de dollars sous gestion.

