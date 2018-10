TrackInsight: Mauvaise performance pour le secteur des matériaux de base aux Etats-Unis

Les ETFs exposés aux matériaux de base aux Etats-Unis ont enregistré des performances négatives (-3.33% de moyenne) ainsi qu’une forte décollecte ($ -187M) sur la journée de mardi. Cela confirme la spirale négative initiée début octobre ; les producteurs craignent qu’une augmentation des coûts et une baisse de la demande, notamment de Chine, viennent diminuer les marges. Ce segment, regroupant 14 ETFs exposés à 13 indices, a perdu plus de 5% depuis le début du mois et a vu une décollecte de $ 328M.

