TrackInsight: Mauvaise performance pour le secteur industriel aux Etats-Unis

Les ETFs exposés au secteur industriel aux Etats-Unis ont subi d’importantes pertes ce mardi 4 novembre, suite à la nouvelle sortie de Donald Trump sur Twitter, se présentant comme un « Tariff Man », et au scepticisme général concernant l’éventuelle trêve de la guerre commerciale opposant les Etats-Unis à la Chine. En moyenne, les ETFs du segment « Actions Industrielles US » ont perdu 4.34% sur la journée, alors que l’activité sur les marchés primaires est restée atone. Cette nouvelle journée noire a fortement impacté la performance cumulée depuis le début de l’année, qui est désormais de -6.74% alors que les flux cumulés restent négatifs, à $ -937 M. Ce segment regroupe 10 ETFs, répliquant 9 indices et représente un total de $ 4.8 Mds d’actifs sous gestion.

