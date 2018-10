TrackInsight: Mauvaise performance pour le secteur technologique

Le segment regroupant les ETFs exposés aux valeurs technologiques a été fortement impacté par les nombreuses ventes constatées ce jeudi en raisons des tensions grandissantes entre la Chine et les US. La performances moyenne des 18 ETFs composant ce segment est de -2.27% pour la journée. Malgré la performance cumulée sur 30 jours de -3.83% et les décollectes enregistrées ces deux derniers jours sur le marché primaire (respectivement de $ -250 M et $ -83 M les 3 et 4 octobre), les flux cumulés sur un mois restent dans le vert, à $ +110 M. Ce segment contient 18 ETFs pour un total de $ 10.3 Mds.

