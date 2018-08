TrackInsight : Mauvaise performance pour les actions brésiliennes

Le segment des actions brésiliennes a été touché par une forte baisse de performance depuis le début du mois d’Août. Avec une performance quotidienne de -3.44% enregistrée ce jeudi 30 août, les actions brésiliennes ont perdu 14.43% depuis le début du mois. De plus, ce segment a vu une fuite importante des investisseurs avec une décollecte nette de 789 millions de dollars depuis le début du mois, faisant du segment un des plus grands perdants du mois. Ce segment se compose de 24 ETFs répliquant 15 indices exposés aux actions brésiliennes.

