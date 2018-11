TrackInsight: Mauvaise performance pour les actions financières

Le segment des actions financières a enregistré une performance négative de -1.18% et une décollecte de 26.4 millions de dollars le mercredi 14 Novembre. Le secteur banquier a fortement contribué à cette baisse. Les déclarations de la future présidente de la commission de supervision bancaire aux US sur les reformes prévus ont augmenté les inquiétudes des investisseurs envers la profitabilité du secteur banquier. Le segment des actions financières, qui compte 13 ETFs qui répliquent 12 indices avec plus de $12.4 milliards de dollars, a vu une décollecte massive de 791 millions de dollars sur le dernier mois.

View data on TrackInsight.com