TrackInsight: Mauvaise performance pour les obligations de long terme américaines

Les ETFs offrant une exposition aux obligations de long terme US ont perdu 1,36% en moyenne sur la journée de mardi 10 septembre. Cette performance négative modère le rendement cumulé depuis le début de l’année qui avait flirté avec la barre des 20% début septembre. Sur la même période, les investisseurs ont injecté un montant impressionnant de $ 6,4 milliards au sein des 11 ETFs de ce segment via le marché primaire. Les obligations de long terme US représente plus de $ 20,9 milliards d’actifs sous gestion en ETFs.

