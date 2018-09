Les ETFs actions petites capitalisations des pays émergeants ont enregistré une performance négative de -2.11% ce mardi 4 septembre, stoppant ainsi la reprise enregistré en début de semaine. Cette performance est une moyenne des performances mesurées pour les 17 ETFs répliquant les 16 indices exposés à ce secteur disponibles sur TrackInsight.

