TrackInsight: Nette baisse des valeurs indiennes

Les ETFs répliquant le segment des valeurs indiennes de larges et moyennes capitalisations ont subi une perte de -1,58% en moyenne ce lundi 17 Juin. Cela peut s’expliquer par la sortie des derniers indicateurs sur le PIB, qui ont montré que la croissance indienne n’augmentait plus, ce qui entraîne une inquiétude grandissante chez les investisseurs du segment. Néanmoins, les valeurs indiennes se portent toujours bien sur le dernier mois, avec une performance cumulée de +3,58%, ainsi que +5,32% sur l’année 2019. Malgré les inquiétudes liées au PIB, ce segment reste donc en territoire positif. 15 ETFs répliquent 5 indices liés aux valeurs indiennes, et regroupent près de $6,86 milliards d’actifs sous gestion.

