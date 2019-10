TrackInsight: Nette hausse des valeurs indiennes

Ce jeudi 17 Octobre, les ETFs appartenant au segment TrackInsight des valeurs indiennes de moyenne et grande capitalisation ont enregistré une hausse de +1,53% en moyenne. Il s’agit d’une performance notable pour ce segment qui est à la peine en 2019, à seulement +2,75%. En cause, le ralentissement de la croissance et la détérioration des perspectives pour l’économie indienne, ce qui nuit grandement aux valeurs indiennes. Malgré cette situation alarmante, les investisseurs semblent avoir confiance dans les valeurs indiennes, puisqu’ils ont créés $160M de nouvelles parts d’ETFs sur le marché primaire depuis le début de l’année, ce qui pourrait montrer un intérêt pour ce pays à plus long terme. 15 ETFs répliquent 5 indices liés aux valeurs indiennes de grande et moyenne capitalisation, et ils regroupent $6,9 milliards d’actifs sous gestion.

