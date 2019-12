Malgré une performance journalière négative à -1,63%, les ETFs cherchant à répliquer l’évolution des indices de valeurs US de technologies de l’information ont profité d’une session de marché intéressante hier avec une collecte notable de $+248,60M depuis le marché primaire. Il s’agit là de la troisième journée de collecte consécutive. Plusieurs études, estimations et notes d’analystes ont pointé une bonne saison d’achats lors des fêtes. Les consommateurs ont dépensé fortement malgré la situation globale actuelle. L’optimisme global aussi d’une confiance accrue en l’atteinte d’une première phase pour un accord sino-américain. De ce fait, les investisseurs sont plus confiants et s’exposent davantage au segment avec notamment $+925M de nouvelles parts crées sur les 30 derniers jours. Depuis le début de l’année, les ETFs inclus dans le segment ont progressé en moyenne de +40,51%. 8 fonds répliquant les performances de 8 indices sont inclus pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $29,55Mds.

