Les ETFs répliquant les indices d’obligations US à maturité de 1 à 5 ans ont profité d’une nouvelle collecte lors de la session de marché d’hier avec +$323,77M de nouvelles parts depuis le marché primaire et ce malgré la performance négative de -0,28%. Sur les trente derniers jours, le segment a collecté plus de +$5,2Mds de flux cumulés tandis que les ETFs ont quant à eux progressé de +1,13%. Depuis le début de l’année, les ETFs ont gagné +3,07% les investisseurs ayant augmenté considérablement leur exposition sur la même période avec plus de +$8,7Mds de nouvelles parts injectées dans le segment. Ce dernier représente un portefeuille de 28 ETFs répliquant 11 indices pour un total d’actifs sous gestion s’élevant à $80,88Mds.

