TrackInsight: Nouvelle collecte pour les valeurs financières US

Le segment des valeurs financières US a enregistré une nouvelle collecte de capital sur le marché primaire ce lundi (€+388.24M). Le mois d’avril fut très bon en terme de collecte, avec €1.6Bn de flux entrants cumulés sur le segment. En terme de performance, nous assistons à un léger recul de la part des valeurs financières (-0.6%) ce lundi. Rien de surprenant à la vue des résultats annoncés par Goldman Sachs Group et Citi Group Inc, en dessous des estimations. Depuis le début de l’année, le segment délivre une performance satisfaisante à 15.78%. 21 fonds répliquant les performances de 20 indices sont inclus dans le segment pour un total de €34.7Bn sous gestion.

