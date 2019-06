En ce mercredi 5 Juin, les ETFs répliquant le segment des valeurs américaines liées aux technologies de l’information, ou IT, ont de nouveau subi une décollecte importante sur le marché primaire de $-283M, malgré une performance journalière positive, à +1,71%. Sur un mois, la décollecte cumulée est de $-610M, et pour l’année 2019 elle se porte à $-1,34 milliard. De façon générale, les investisseurs semblent se méfier du segment IT, et notamment de sa sensibilité aux tensions commerciales. Cependant, la performance du segment en 2019 se situe bien au-dessus de celle de l’indice NASDAQ, les valeurs IT ont pris +20,71% contre +14,17% pour l’indice technologique. 9 ETFs répliquent 9 indices liés aux valeurs américaines IT, représentant un total de $26,18 milliards d’actifs sous gestion.

