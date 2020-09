TrackInsight: Nouvelle décollecte pour les ETFs du secteur de l’énergie 0 15/09/2020 | 14:15 Envoyer par e-mail :

Les ETFs du secteur de l'énergie ont enregistré hier leur cinquième session consécutive de décollecte. Les ETFs du secteur de l'énergie ont enregistré leur cinquième session consécutive de décollecte hier avec $160,16M d'actifs quittant le segment, malgré une performance positive de +1,81% sur la journée. Depuis le début de l'année, les ETFs du secteur de l'énergie sont en recul de -19,49% ce qui n'a pas empêché les investisseurs d'augmenter leur exposition au segment, dont la collecte atteint +$3,15Mds sur la même période. 14 fonds répliquant 12 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $7,48Bn. Téléchargez l'enquête ETF 2020 de TrackInsight et découvrez ce sur quoi se basent plus de 300 investisseurs ayant répondu au sondage lors de leur séléction d'ETFs. View data on TrackInsight.com

