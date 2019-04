TrackInsight: Nouvelles collectes pour les obligations britanniques, toutes maturités

Le segment des obligations britanniques toutes maturités a enregistré une seconde journée consécutive de collecte sur le marché primaire avec €+45.96M ce mardi. En même temps, le segment affichait une performance journalière de +0.83%. Le segment a collecté €118M sur les deux derniers jours, plus que les collectes cumulées depuis le début de l’année. Les obligations britanniques, toutes maturités, semble être une exposition refuge en ces temps d’incertitude. Depuis le début de l’année, le segment affiche des performances de +10.23%. Le segment semble bénéficier d’un potentiel haussier au vu des négociations actuelles et des risques existants d’un « no deal ».

