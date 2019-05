TrackInsight: Nouvelles décollectes pour les actions canadiennes

Le segment des actions canadiennes a enregistré une décollecte de près de -$330M ce lundi 27 Mai. Cela contraste avec le montant considérable collecté vendredi (+$887M). Les valeurs canadiennes semblent sensibles aux tensions commerciales entre les Etats Unis et la Chine, avec une performance moyenne cumulée sur les 30 derniers jours à (-1.66%). Malgré la situation, les investisseurs ont alloué près de $2 Mds de capital dans le segment via le marché primaire depuis fin avril. 87 fonds composent ce segment et répliquent les performances de 63 indices pour un total de $32 Mds d’actifs sous gestion.

